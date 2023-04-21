محمد رمضان يحتفل بطرح فيلمه «هارلي» مع الجمهور

احتفل الفنان محمد رمضان وصناع فيلمه «هارلي» مع الجمهور، مساء اليوم، بطرح الفيلم بدور العرض السينمائي، وذلك في سينما أحد المولات بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرص على حضور العرض الخاص كلا من محمود رمضان شقيق محمد رمضان، والمخرج محمد سمير، والمؤلف محمد سمير مبروك، والفنانين حسني شتا، وعصام السقا، ومحمود حافظ، ولمى كتكت.

فيلم «هارلي» من بطولة محمد رمضان، محمود حميدة، مي عمر، أحمد داش، حسني شتا، مي كساب، إسماعيل فرغلي، باسل الزارو، حازم إيهاب، وهو من تأليف محمد سامي، محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان نافس في موسم رمضان بمسلسل "جعفر العمدة"، الذي يشارك في بطولته: هالة صدقي، وزينة، وإيمان العاصي، ومي كساب، وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.