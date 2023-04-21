طائرة يابانية تتجه إلى جيبوتي لإجلاء رعاياها من السودان

غادرت طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية متجهة إلى جيبوتي، اليوم الجمعة، استعدادا لإجلاء المواطنين اليابانيين من السودان، وسط تصاعد الاشتباكات العسكرية.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن طائرة النقل من طراز (سي-130) غادرت قاعدة كوماكي الجوية بوسط ولاية أيشي، لتقف في حالة تأهب في جيبوتي لإخراج 63 مواطنًا يابانيًا من السودان، معظمهم في العاصمة الخرطوم.

وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا- في مؤتمر صحفي- إنه من المتوقع أيضًا أن تغادر طائرة نقل من طراز (سي 2) وطائرة للتزود بالوقود من اليابان إلى جيبوتي بمجرد أن تصبح جاهزة، مضيفا أن الوزارات والهيئات ذات الصلة "ستعمل معا لتأمين سلامة" المواطنين اليابانيين.

وأشار هامادا إلى أن الحكومة قد تحاول أيضا إجلاء المواطنين اليابانيين برا.

وفي السياق نفسه.. قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو إن الحكومة ظلت على اتصال بكل اليابانيين الذين يعيشون في السودان، مضيفًا أنه لم ترد أي تقارير عن أي إصابات حتى الآن. وفي سياق متصل.. كشف مصدر حكومي ياباني عن أن وزير الدفاع الياباني قرر إلغاء زيارته المقررة إلى أستراليا، في مايو المقبل، للتركيز على التعامل مع الوضع المتعلق بالسودان.

وجاء قراره في الوقت الذي يستمر فيه البحث أيضًا عن أعضاء قوات الدفاع الذاتي اليابانية المفقودين، بعد تحطم مروحية في المياه بالقرب من جزيرة مياكو بمقاطعة أوكيناوا، في وقت سابق من شهر أبريل الجاري.

وكان من المقرر أن يجتمع هامادا مع نظيره الأسترالي ريتشارد مارليس، لمناقشة توسيع نطاق التدريبات المشتركة للبلدين، والاستجابة لنفوذ الصين البحري المتزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

جدير بالذكر أنه في عام 2011، أقامت قوات الدفاع الذاتي الياباني قاعدة في جيبوتي، وهي دولة صغيرة في القرن الإفريقي على بعد حوالي 1200 كيلومتر جنوب شرق الخرطوم، في إطار مهمة لمكافحة القرصنة في خليج عدن قبالة الصومال.