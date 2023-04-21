ستولتنبرج يدعو لإجراء مزيد من المحادثات حول توريد مقاتلات لأوكرانيا

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، إلى مواصلة المحادثات حول تسليم طائرات مقاتلة غربية لأوكرانيا.

وقال ستولتنبرج اليوم الجمعة على هامش اجتماع لمجموعة الاتصال الدولية لتنسيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا في القاعدة الجوية الأمريكية رامشتاين بألمانيا، إنه يجب إجراء المزيد من المناقشات حول تسليم الحلفاء لهذه الطائرات.

وذكر ستولتنبرج أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أخبره خلال اجتماعه معه في كييف أمس الخميس بأن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الأسلحة، من بينها طائرات وأنظمة دفاع جوي.

وحتى الآن لم تتلق أوكرانيا من الغرب سوى طائرات مقاتلة سوفيتية من طراز "ميج -29". غير أن القوات المسلحة الأوكرانية تريد طائرات من الطراز الغربي للدفاع عن نفسها ضد روسيا، مثل طائرات "إف-16" المصنعة في الولايات المتحدة.

وأوضح ستولتنبرج في رامشتاين أنه يعتبر النقاش حول توريد المزيد من الأسلحة أكثر أهمية في الوضع الحالي من خطط أوكرانيا للانضمام إلى الناتو، وقال في إشارة إلى الغزو الروسي: "الأمر المهم الآن هو انتصار أوكرانيا، لأنه إذا لم تؤكد أوكرانيا نفسها كدولة مستقلة ذات سيادة في أوروبا، فلا فائدة من مناقشة العضوية".

وقال ستولتنبرج إنه من المهم لذلك الحفاظ على الوحدة في دعم أوكرانيا، مستبعدا مجددا بشكل غير مباشر انضمام أوكرانيا إلى الناتو في أوقات الحرب.

وفيما يتعلق بآفاق الحرب، قال ستولتنبرج: "لا يمكن التنبؤ بالحروب بطبيعة الحال. لا يستطيع أحد أن يقول اليوم متى ستنتهي هذه الحرب"، موضحا أنه يتعين لذلك الاستعداد لالتزامات طويلة المدى، لأنه حتى لو انتهت الحرب ستظل أوكرانيا بحاجة إلى الدعم لضمان أنها قوية عسكريا بما يكفي لعدم مهاجمتها مرة أخرى.