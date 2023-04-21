عمرو دياب يطرح أغنية الحفلة تزامنا مع حلول أول أيام عيد الفطر

طرح الفنان عمرو دياب أحدث أغنياته بعنوان "الحفلة"، عبر تطبيق أنغامي للموسيقى.

الأغنية من كلمات أحمد مرزوق ولحن وتوزيع محمد قماح وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

أيوة جاي شوف الحفلة دي حلوة ازاي

ودقة طبلة ولعب الناي

كله بيرقص وبيغني

كله قايل للهم باي باي

شوف السمرا دي عاملة ازاي

ولا البيضا ان مش فتاي

احلى بنات في الكون حواليا

تقولش بقيت سلطان بروناي

يذكر أن الفنان عمرو دياب يستعد لاحياء مجموعة من الحفلات خلال الفترة القادمة ، حيث يحيي حفلا بالغردقة يوم ٢٣ إبريل الجاري ، ثم يحيى حفلا في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم ٢٨ من نفس الشهر، بالاضافة الى حفلا بالجامعة الامريكية يوم ١٢ مايو القادم.

وكان عمرو دياب قد طرح في شهر رمضان أغنيتين دعائيتين هما شكرا من هنا لبكرة وتعالى في رمضان الماضي.