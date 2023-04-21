وزير الدفاع الألماني يلغي زيارته الرسمية الأولى للولايات المتحدة

ألغى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، زيارته الرسمية الأولى للولايات المتحدة، والتي كانت مقررة يوم الأحد المقبل.

وبررت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الجمعة الغاء الزيارة بأسباب تتعلق بالمواعيد.

ويتزامن القرار مع تفاقم الأوضاع في السودان، حيث تواجه الحكومة الألمانية مهمة إجلاء مواطنين ألمان من العاصمة الخرطوم التي تشهد معارك.

وحاولت القوات المسلحة الألمانية أمس الأول الأربعاء القيام بمهمة دبلوماسية لإجلاء المواطنين الألمان بالطائرة، لكن الوضع الأمني اعتبر خطيرا للغاية، ما حال دون تنفيذ المهمة.

وأفادت تقارير أن عددا يقدر بالمئات من المواطنين الألمان ينتظرون الفرار من الوضع الإنساني السيء في السودان.

ومنذ 15 أبريل، يشهد السودان اشتباكات بين الجيش و"قوات الدعم السريع" في الخرطوم ومدن أخرى. وتبادل الطرفان اتهامات بشأن بدء الهجوم على مقار الطرف الآخر، بالإضافة إلى ادعاء كل طرف السيطرة على مواقع تخص الطرف الآخر.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الألمانية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)اليوم الجمعة إن القوات المسلحة الألمانية تبدأ استعدادات للقيام بمحاولة جديدة لإجلاء مواطنين ألمان من السودان.

وأضاف: "تضع القوات المسلحة الألمانية خيارات من أجل ترحيل مواطنين ألمان وأشخاص آخرين من السودان وذلك من أجل حمايتهم. وفي هذا السياق، فإن حماية مواطنينا في السودان لها الأولوية".

ولم يقدم المتحدث المزيد من التفاصيل بشأن عدد الأشخاص أو حجم الإمدادات الضرورية لمهمة الإجلاء المحتملة.