وكيل التعليم بالبحيرة يفتتح ورشة تدريب مسئولي التوظيف بالوحدات المدرسية

افتتح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، ورشة عمل تدريبية لمسئولي التوظيف ومعلومات سوق العمل، بوحدة الانتقال إلى سوق العمل بالبحيرة، بدعم ورعاية مشروع قوى عاملة مصر Workforce Egypt Project، وذلك بحضور المهندس حسام قنديل مدير عام التعليم الفني، وربيع الحصاوي رئيس قسم التعليم الصناعي بالمديرية، وخالد البرديسي مدير مكتب مشروع قوى عاملة مصر بالبحيرة، و حسام أبو غزالة مسئول المكتب الميداني، وصالح نجدى مدير الوحدة الفرعية للانتقال إلى سوق العمل والمدربين.

وأكد الديب، أهمية دور التعليم الفني في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة لسوق العمل وتنمية القدرات الفنية للطالب في جميع المجالات ليكون قادرا على إقامة المشاريع الخاصة والالتحاق بالوظائف المختلفة ودفع عجلة الإنتاج والتنمية، مشيرة إلى جهود المحافظة في العمل على تطوير والارتقاء بالمنظومة التعليمية وإنشاء المدارس الجديدة لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب.

وأكد الدور الهام والحيوي لوحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالتعليم الفني بالبحيرة بالتنسيق مع مشروع قوى عاملة مصر، وذلك بهدف ربط طلاب وخريجي التعليم الفني بالمدرسة وتأهيلهم وصقل مهارتهم وإعدادهم لسوق العمل.

ومن الجدير بالذكر أن ورشة العمل تأتي في سياق استكمال تشكيل 14 وحدة مدرسيه لتيسير الانتقال الى سوق العمل بالمدارس المستهدفة كمرحلة أولى وتطبيقا لمنهجية الجدارات في ضوء استراتيجية التعليم الفني والتي تهدف الى ربط الخريجين وتيسير انتقالهم لسوق العمل.