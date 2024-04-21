المكتب الحكومي بغزة: نرجح وجود 700 شهيد في مقابر جماعية بمجمع ناصر

قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن واقعة المقبرة الجماعية التي عثر عليها في مجمع ناصر الطبي في خان يونس هي جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال في قطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، اليوم الأحد، أنه تم اكتشاف مقابر جماعية أعدم جيش الاحتلال فيها عددا من المواطنين، متوقعا وجود 700 شهيد في هذه المقابر.

وأرجع ذلك إلى أن عدد المفقودين في مجمع ناصر الطبي وفي محيطه يزيد على 700 شخص، مرجحا أن جيش الاحتلال أعدمهم بصورة انتقامية.

وأشار إلى إعداد جيش الاحتلال مقبرة جماعية في مجمع ناصر في محاولة لإخفاء الجريمة التي ارتكبها.

وأوضح الثوابتة، أن معظم الشهداء هم من النساء والأطفال، لافتا إلى انتشال 150 شهيدا حتى الآن، فيما تتواصل عمليات البحث عن مزيد من الشهداء.

وذكر أن جيش الاحتلال يعدم المدنيين بدم بارد ثم دفن الجثامين، مرجحا وجود الكثير من مقابر جماعية داخل مجمع ناصر الطبي.

وأكّد أن جيش الاحتلال أجبر المدنيين على خلع ملابسهم والتعري تماما ثم أعدمهم ودفنهم في مجمع ناصر الطبي.