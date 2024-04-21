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شيع آلاف الفلسطينيين، اليوم الأحد، جثامين 13 شهيدا، سقطوا خلال عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس بالضفة الغربية المحتلة.

شيع آلاف الفلسطينيين، اليوم الأحد، جثامين 13 شهيدا، ارتقوا خلال عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس بالضفة الغربية المحتلة.

وبثت منصات فلسطينية وعربية، لقطات مصورة توثق عمليات التشييع وسط احتشاد شعبي كبير.

تشييع جثامين شهداء مخيم نور شمس، وسط حالة كبيرة من الحزن والغضب.. مراسل العربي عميد شحادة ينقل الصورة

@Amid_48_Shehade pic.twitter.com/iIT3gyOcFg — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 21, 2024

بدء مراسم تشييع أقمار مخيم نور شمس... يا الله pic.twitter.com/JC8cp640Qv — ريان (@_Alrayane) April 21, 2024

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة، المنددة بجرائم الاحتلال.

وطالب الفلسطينيون المشاركون في تشييع جثامين الشهداء، بمحاسبة الاحتلال على مجازره المستمرة.

يُشار إلى الإضراب الشامل عمّ مدينة طولكرم ومخيماتها وقراها وبلداتها، تلبية لدعوة القوى الوطنية والاسلامية وحركة فتح، حدادا على أرواح الشهداء.