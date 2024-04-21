شيع آلاف الفلسطينيين، اليوم الأحد، جثامين 13 شهيدا، سقطوا خلال عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس بالضفة الغربية المحتلة.
شيع آلاف الفلسطينيين، اليوم الأحد، جثامين 13 شهيدا، ارتقوا خلال عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس بالضفة الغربية المحتلة.
وبثت منصات فلسطينية وعربية، لقطات مصورة توثق عمليات التشييع وسط احتشاد شعبي كبير.
وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة، المنددة بجرائم الاحتلال.
وطالب الفلسطينيون المشاركون في تشييع جثامين الشهداء، بمحاسبة الاحتلال على مجازره المستمرة.
يُشار إلى الإضراب الشامل عمّ مدينة طولكرم ومخيماتها وقراها وبلداتها، تلبية لدعوة القوى الوطنية والاسلامية وحركة فتح، حدادا على أرواح الشهداء.