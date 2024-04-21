متى يتم اجتياح رفح؟ العميد محمود محيي الدين يكشف استعدادات جيش الاحتلال

أجاب العميد محمود محي الدين، الخبير العسكري، على التساؤل حول موعد اجتياح رفح الفلسطينية.

وأكد خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم اجتياح رفح في أواخر شهر مايو المقبل.

وأشار إلى تمكن الكيان الصهيوني من تهجير ربع مليون فلسطيني من رفح بالقوة إلى منطقة وسط وشمال غزة خلال الأسبوع الجاري عن طريق تهديدات المنشورات التي يسقطها جوًا بالإخلاء الفوري.

ولفت إلى طلب الإدارة الأمريكية من سلطات الاحتلال معرفة الخطة التفصيلية للاجتياح قبل تنفيذها، مشيرا إلى أن الاتفاق جرى بين الطرفين على خطة لترحيل السكان في غضون شهر قبل الشروع في تنفيذ الاجتياح.

وحول التحذيرات المصرية للجانب الإسرائيلي من خطورة هذه الخطوة، أكد أن حكومة الاحتلال مستعدة لتنفيذ خطتها دون الالتفات إلى الضغوط الدولية، مشيرا الى أنها لم تعد تبال بالقرارات الأمريكية وتحاول الشروع دائما بالدخول في مفاوضات من أجل التوصل في النهاية لتوافق.

وذكر أن جيش الاحتلال استدعى خلال الأسبوع الحالي عددًا من الوحدات الاحتياطية، شملت ذلك استدعاء لواءين، الأول هو اللواء الثاني مشاة من المنطقة الشمالية، والثاني هو لواء 769 لواء مدرع، موضحا أنه من المقرر أن نشرهم في ممر «نتساريم» الذي تم إنشاؤه لفصل المنطقة الشمالية عن الوسط والجنوب وتأمينها.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال قام بسحب الفرقة 89 من القوات الخاصة لتأمين فترة راحة لها، وذلك لاستكمال مستويات الذخيرة والسلاح خارج القطاع، كما أنه يعيد تشكيل الفرقة 99 مشاة، وسحب الفرق 162 واللواء 401 مدرع وتحويلهم للتحضير للعملية الخاطفة والسريعة في رفح، مؤكدا أن هذه العملية ستتم بعيدًا عن محور فيلادلفيا.