وفاة سائح في انهيار جليدي بجبال هاي تاترا الشاهقة في بولندا

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لقي سائح حتفه بعد أن جرفه انهيار جليدي في الجزء البولندي من جبال "هاي تاترا" الشاهقة.

وقالت الشرطة لوكالة الأنباء البولندية اليوم الأحد، إن الضحية رجل بولندي يبلغ من العمر 34 عاما.

وكان أقارب الرجل قد نبهوا خدمة الإنقاذ الجبلية في منتصف الليل لأنه لم يعد من نزهة قام بها بمفرده.

ووقع الحادث في منطقة شفينيتسكا كوتلينكا، على مسافة ليست ببعيدة عن مدينة زاكوباني السياحية.

ووفقا لخدمة الإنقاذ الجبلي (تور) ، كان لدى الرجل كاشف للانهيارات الجليدية معه، وبالتالي تم العثور عليه بسرعة تحت 40 سم من الثلوج. غير أنه كان قد فارق الحياة بالفعل عندما انتشله عمال الإنقاذ.

وتساقطت الثلوج بكثافة في جبال تاترا في الأيام الأخيرة، لكن خطر الانهيار الجليدي لم يعتبر مرتفعا للغاية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية.