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مجلس الأعمال السعودي الأمريكي ينظم ندوة تستكشف مستقبل صناعة السيارات في المملكة

د ب أ
نشر في: الأحد 21 أبريل 2024 - 5:33 ص | آخر تحديث: الأحد 21 أبريل 2024 - 5:33 ص

نظّم مجلس الأعمال السعودي الأمريكي بالتعاون مع المركز الوطني للتنمية الصناعية ندوة افتراضية حول مستقبل قطاع تصنيع السيارات في المملكة بمشاركة أكثر من 100 من قادة ومعنيين الصناعة السعودية والأمريكية.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" يوم السبت أن الندوة قدمت فرصة للحضور لاستكشاف جوانب مختلفة من صناعة السيارات في المملكة، بما في ذلك المبادرات الحكومية، ومعايير الاستثمار، وتجارب الشركات التي تعمل بالفعل داخل المملكة، إضافةً إلى تبادل الرؤى والفرص في هذه البيئة المتطورة بسرعة.

وقالت الرئيسة المؤقتة والرئيسة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي سوزان ليندمان خلال الندوة: "نحن في مجلس الأعمال الأمريكي السعودي سعداء بتنظيم هذا الحدث، إذ كانت مهمتنا على مدى أكثر من 30 عامًا تسهيل التعاون وفرص النمو في قطاعات مثل صناعة السيارات في المملكة".

 من جهته، أشار المستشار الرئيسي لقطاع السيارات في المركز الوطني للتنمية الصناعية السعودية أفتاب أحمد إلى أن قطاع السيارات في المملكة يسير بسرعة كبيرة نحو توطين مركبات الركاب والقطع، حيث وضعت الإستراتيجية الصناعية الوطنية طموحًا للقطاع ضمن رؤية المملكة 2030".


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