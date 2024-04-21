بعد يومين من فيتو أمريكي في مجلس الأمن الدولي ضد منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، قررت حكومة باربادوس، إحدى دول منطقة الكاريبي، الاعتراف بدولة فلسطين.

* أصغر وأحدث جمهورية في العالم

تعتبر بربادوس أصغر وأحدث جمهورية في العالم، وكانت حتى عام 2021 عضوا في الكومنولث البريطاني. كانت باربادوس الواقعة في منطقة البحر الكاريبي مستعمرة بريطانية منذ بداية القرن السابع عشر، وواحدة من أولى جزر السكر التي عممت استخدام العبيد في المزارع.

ومثل العديد من دول الكومنولث، فإن العلاقات مع التاج البريطاني مشكوك فيها، لذلك بالنسبة لأحفاد العبيد، والذين يشكلون أكثر من 90% من السكان، لم تعد الملكة إليزابيث الثانية حاكمة للدولة (ملكة بريطانيا آنذاك).

واتخذت رئيسة وزراء باربادوس، ميا أمور موتلي، قرارا بالانفصال عن الكومنولث بعد شهر من إعلان الجمهورية.

* موقعها الجغرافي وثقافتها

تعد جزيرة باربادوس، وعاصمتها بريدج تاون، إحدى جزر الكاريبي الأكثر ازدهارا واكتظاظا بالسكان، ولقد منحها الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي مستوى معيشة مرتفعا نسبيا.

ويبلغ طول جزيرة باربادوس 21 ميلا وعرضها 14 ميلا، ومساحتها 430 كيلومترا مربعا وعدد سكانها 287 ألف نسمة في 2019. وتبعد باربادوس حوالي 168 كيلومترا إلى الشرق من جزر سانت فنسينت والجرينادينز، ومسافة 400 كليو متر إلى الشمال الشرقي من ترينيداد وتوباجو.

وتقع بربادوس خارج حزام الأعاصير الرئيسي في المحيط الأطلسي. وتشتهر المستعمرة البريطانية السابقة بشواطئها ولعبة الكريكيت، رياضتها الوطنية، وبتراث مزدوج: الأول هو التراث الإنجليزي الواضح في كنائسها الأنجليكانية المبنية بالحجارة، والثاني هو التراث الأفريقي الذي ينعكس في موسيقاها ورقصها.

* الاعتراف بالدولة الفلسطينية

جاء اعتراف باربادوس بالدولة الفلسطينية، على لسان وزير خارجيتها كيري سيموندز، الذي أكد أن الوقت حان لتصحيح "خطأ" عدم اعتراف بلاده بدولة فلسطين حتى الآن.

وتساءل سيموندز: "كيف يمكننا أن نقول إننا نريد حل الدولتين دون الاعتراف بدولة فلسطين؟"، مشيرا إلى أن قرار الاعتراف بفلسطين لن يؤثر على علاقات باربادوس مع إسرائيل. وأشار سيموندز إلى أن بلاده دعت دائماً في الأمم المتحدة إلى حل الدولتين

* ترحيب فلسطيني

بدورها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرار جمهورية بربادوس، الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان أن "هذه الخطوة تعكس حرص بربادوس على دعم شعبنا الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، الأمر الذي ينسجم مع مواقفها الداعمة لحق جميع الشعوب في تقرير المصير دون استثناء، اتّساقا مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة"، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

ورأت الوزارة أن "قرار جمهورية بربادوس، في هذه الأوقات، يأتي مُساهمة من الدول المؤمنة بحل الدولتين كخيار يمثل الإرادة والشرعية الدولية في إنقاذ هذا الحل الذي يتعرض للتدمير الممنهج، جراء السياسات والمخططات الإسرائيلية المتسارعة". وبحسب الخارجية الفلسطينية، يتبقى الآن ثلاث دول كاريبية فقط لم تعترف بعد بدولة فلسطين وهي: جزر البهاما وترينيداد وتوباجو، وجامايكا".