متحدث السفارة الصينية: ننسق مع مصر لضمان إيصال المساعدات لغزة بشكل آمن

قال الوزير المستشار تشاو ليانج، المتحدث باسم السفارة الصينية لدى مصر، اليوم، إنه من أجل تخفيف حدة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، أسرعت الحكومة الصينية خطواتها لتقديم المساعدات الغذائية التي يحتاجها قطاع غزة.

وأشار ليانج، في بيان، إلى وصول 450 طنا من الأرز الذي تقدمه الصين لفلسطين، إلى بورسعيد خلال شهر رمضان المبارك، كما وصل 450 طنا من الدقيق إلى بورسعيد مؤخراً.

وأضاف المتحدث أنه منذ اندلاع الأزمة في غزة، لعبت الصين دورا إيجابيا كدولة كبيرة ومسئولة، وبذلت جهودا دؤوبة لإحلال السلام وإنقاذ الأرواح وقدمت ما في وسعها من المساعدات إلى قطاع غزة باستمرار.

• مساعدات نقدية و إنسانية من الصين لغزة

وتابع: قدمت الصين دفعة من المساعدات النقدية ودفعتين من المساعدات الإنسانية المادية العاجلة إلى قطاع غزة عبر مصر، بما فيه الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح ليانج أنه خلال هذه العملية، قامت السفارة الصينية لدى مصر بالتنسيق مع الحكومة المصرية والهلال الأحمر المصري، لضمان إيصال المساعدات الإنسانية الصينية إلى آهالي قطاع غزة بشكل آمن وفي وقته.

كان عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية وانج يي أعلن خلال زيارته إلى مصر أن الصين ستقدم الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية العاجلة لآهالي قطاع غزة. وفي وقت لاحق، وصلت هذه الدفعة من المساعدات المادية التي تشمل الخيم والبطانيات والملابس القطنية والمستلزمات الطبية إلى العريش عن الطريق الجوي.

• الصين تدعم مبدأ حل الدولتين

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية بالقاهرة إن الصين تدعم بثبات قضية الشعب الفلسطيني العادلة لاستعادة الحقوق الوطنية المشروعة، وتعمل دائما على إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.

كما أكد دعم الصين لحصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وتدعم التنفيذ الكامل لـ"حل الدولتين"، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعلى حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما شدد على أن الصين ستواصل العمل مع كل الأطراف، وبذل الجهود لإنهاء الصراع في قطاع غزة وتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية.