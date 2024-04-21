المقاولون العرب يعلن رحيل عودة عن تدريب الفريق

يعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، قبول اعتذار محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعدم الاستمرار في منصبه.

ووجه مجلس إدارة المقاولون العرب في بيان رسمي، الشكر إلى محمد عودة على الفترة التي قضاها كمدير فني للفريق، مشيرًا أنه عمل فيها بجهد وإخلاص رغم غياب التوفيق في الكثير من المباريات.

ومن المقرر أن يعلن نادي المقاولون العرب خلال الساعات القادمة، عن اسم المدير الفني الجديد من أجل تولي مهمة قيادة الفريق في الفترة القادمة.

يُذكر أن فريق المقاولون العرب يحتل المركز قبل الأخير في الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة بعد مرور 18 جولة.