 المقاولون العرب يعلن رحيل عودة عن تدريب الفريق - بوابة الشروق
الأحد 21 أبريل 2024 10:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

المقاولون العرب يعلن رحيل عودة عن تدريب الفريق

محمد الديك
نشر في: الأحد 21 أبريل 2024 - 10:48 م | آخر تحديث: الأحد 21 أبريل 2024 - 10:48 م

يعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، قبول اعتذار محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعدم الاستمرار في منصبه.

ووجه مجلس إدارة المقاولون العرب في بيان رسمي، الشكر إلى محمد عودة على الفترة التي قضاها كمدير فني للفريق، مشيرًا أنه عمل فيها بجهد وإخلاص رغم غياب التوفيق في الكثير من المباريات.

ومن المقرر أن يعلن نادي المقاولون العرب خلال الساعات القادمة، عن اسم المدير الفني الجديد من أجل تولي مهمة قيادة الفريق في الفترة القادمة.

يُذكر أن فريق المقاولون العرب يحتل المركز قبل الأخير في الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة بعد مرور 18 جولة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك