النمسا تقرع أجراس الكنائس في جميع أنحاء البلاد حدادا على وفاة البابا فرنسيس

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أعلن المتحدث باسم مؤتمر الأساقفة النمساويين في فيينا، في بيان، أنه سيتم قرع أجراس الكنائس الكاثوليكية في جميع أنحاء النمسا لمدة عشر دقائق في تمام الساعة الخامسة مساء (15:00 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين حدادا على وفاة البابا فرنسيس.

وقال البيان، إنه ستقام قداسات التأبين في آلاف الأبرشيات والأسقفيات في نفس الوقت، كما ستقام الصلوات وترفع الابتهالات تكريما لروح البابا الراحل.

ويعتزم الكاردينال كريستوف شونبورن إقامة قداس جنائزي على روح البابا فرنسيس في كاتدرائية القديس إستيفان بالعاصمة النمساوية فيينا مساء اليوم الاثنين.

وأشاد الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، بالبابا الأرجنتيني واصفا إياه بأنه "مصدر إلهام لملايين المؤمنين وغيرهم" و"منارة للأمل".

من جهته، قال المستشار النمساوي كريستيان شتوكر إنه سيتم تذكر البابا الراحل لالتزامه الدؤوب بالسلام والعدالة والتسامح.

وتوفي رأس الكنيسة الكاثوليكية صباح اليوم الاثنين عن عمر ناهز 88 عاما.



