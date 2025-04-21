أمن البحر الأحمر ينفذ خطة أمنية ومرورية لتأمين احتفالات شم النسيم

نفذت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، خطة أمنية ومرورية متكاملة بالتنسيق مع مختلف الإدارات والقطاعات داخل مدينة الغردقة، وعلى الطرق السريعة، اليوم الاثنين، وذلك بإشراف اللواء دكتور حسن عبد العزيز مدير الأمن؛ لتأمين احتفالات إجازة شم النسيم مع استقبال آلاف الزائرين القادمين لقضاء الإجازة بالفنادق والقرى السياحية بمدن البحر الأحمر، وتأمين الشواطئ والحدائق والمتنزهات، ومتابعة السيولة المرورية بالشوارع والميادين، وتوفير وسائل المواصلات.

فيما تم نشر الكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة بمختلف الطرق والميادين بمدينة الغردقة أمام الشواطئ العامة والأندية، ومنطقة الممشى السياحي، بالإضافة إلى تدقيق الإجراءات الأمنية على الكمائن الخارجية مع المحافظات والاستعانة بالبوابات الإلكترونية والكلاب المدربة وتوسيع دائرة الاشتباه، وعدم تجاوز هذه السرعات المقررة؛ حماية لهم وعدم مخالفة القانون.

كما تم زيادة عدد الرادارات الخاصة بمراقبة السرعات من أول طريق الزغفرانة شمالا وحتى مدينة الغردقة وطريقي سفاجا قنا وسفاجا الغردقة، وزيادة عدد أفراد الأمن أمام الكاميرات وزيادة الخدمات المرورية والتواجد الأمني بالمرافق العامة، وزيادة عدد الخدمات بالكمائن الحدودية والتجمعات.

فيما تم تشديد أعمال التفتيش للسيارات والأفراد، مشددة مباحث المرور على ضرورة الالتزام بتطبيق القانون مع سيارات الأجرة بشأن خطوط السير والتعريفة، ونشر الخدمات المرورية بالقرب من النادي الاجتماعي والممشى السياحي والكورنيش، وعدم الانتظار امام الفنادق، وكذا التفتيش على تشغيل العداد والالتزام بخطوط السير، وتحرير محاضر للمخالفين والكشف على تراخيص الدراجات البخارية، وسائقي السيرفيس، في شوارع وميادين مدينة الغردقة.