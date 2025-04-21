 الرئيس الإيراني يعزي في وفاة البابا فرنسيس: مواقفه مناهضة لجرائم الكيان الصهيوني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الإيراني يعزي في وفاة البابا فرنسيس: مواقفه مناهضة لجرائم الكيان الصهيوني

طهران - د ب أ
نشر في: الإثنين 21 أبريل 2025 - 5:09 م | آخر تحديث: الإثنين 21 أبريل 2025 - 5:14 م

قدم رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مسعود بزشكيان اليوم الإثنين تعازيه في وفاة البابا فرنسيس، الزعيم الروحي للكاثوليك في العالم، إلى جميع المسيحيين الكاثوليك ومحبي البابا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بزشكيان أكد في رسالته أن من أبرز محطات حياة البابا فرنسيس ومواقفه الإنسانية كانت إدانته للأعمال المناهضة للإنسانية في العالم، وخاصة إدانته الصريحة للإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وطلبه بإنهاء قتل النساء والأطفال الأبرياء الفلسطينيين.

وقال بزشكيان إن تلك المواقف سوف تبقي اسمه وذكراه حاضرين في ضمير كل الأحرار في العالم.

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