كوريا الجنوبية تطلق رابع قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري

تعتزم كوريا الجنوبية إطلاق رابع قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري من قاعدة فضائية أمريكية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع في سول اليوم الاثنين، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى تعزيز مراقبتها للتهديدات الكورية الشمالية بقدرات مستقلة.

ويخطط الجيش الكوري الجنوبي لإطلاق قمر اصطناعي يحمل رادارا ذا فتحة اصطناعية على متن صاروخ "سبيس إكس فالكون 9" من محطة "كيب كانافيرال" الفضائية في ولاية "فلوريدا" الأمريكية في الساعة 8:48 مساء يوم الاثنين (بتوقيت الولايات المتحدة)، وفقا للوزارة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الإطلاق سيكون جزءا من خطة كوريا الجنوبية لنشر 5 أقمار اصطناعية بحلول نهاية العام الجاري لتعزيز مراقبة الأنشطة العسكرية الكورية الشمالية والمساعدة في تقليل اعتماد البلاد على صور الأقمار الاصطناعية الأمريكية.

وأطلقت كوريا الجنوبية أول قمر اصطناعي للتجسس في ديسمبر 2023، وهو مزود بأجهزة استشعار كهروضوئية وأشعة تحت حمراء قادرة على التقاط صور مفصلة. وأطلقت قمرين آخرين في العام الماضي مزودين بمستشعرات ذات فتحة اصطناعية قادرة على جمع البيانات بغض النظر عن الظروف الجوية.

وقالت الوزارة في بيان لها: "إذا تم إطلاق القمر الاصطناعي الرابع للاستطلاع العسكري بنجاح ... سيكون من الممكن الكشف عن علامات الاستفزازات الكورية الشمالية بصورة أدق وأسرع".

ومن المقرر إطلاق القمر الاصطناعي الخامس، الذي سيجري تزويده بأجهزة استشعار رادارية ذات فتحة اصطناعية أيضا، في وقت لاحق من هذا العام. وبمجرد وضع جميع الأقمار الاصناعية الخمسة في المدار، من المتوقع أن تكون البلاد قادرة على مراقبة كوريا الشمالية كل ساعتين.