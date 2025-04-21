الشباب يوقف زحف الهلال بتعادل مثير في قمة الرياض بالدوري السعودي

سقط فريق الهلال في فخ التعادل الإيجابي أمام غريمه الشباب بنتيجة (2-2)، في قمة مثيرة احتضنها ملعب المملكة أرينا مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وافتتح دانييل بودينس التسجيل مبكرًا للشباب في الدقيقة السابعة، قبل أن يعيد سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهلال إلى أجواء اللقاء بهدف التعادل عند الدقيقة 31.

ومع بداية الشوط الثاني، منح سالم الدوسري الأفضلية للهلال بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 46، غير أن محمد الشويرخ أعاد المباراة إلى نقطة التعادل بهدف للشباب في الدقيقة 68، ليخطف "الليث الأبيض" نقطة ثمينة من "الزعيم" في ديربي الرياض.

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني، ليواصل مطاردة الصدارة، فيما عزز الشباب موقعه في المركز السادس بـ 51 نقطة، مواصلًا عروضه القوية في الأمتار الأخيرة من الموسم.

المباراة جاءت عامرة بالإثارة والندية، وشهدت صراعًا تكتيكيًا قوياً بين الفريقين، في ظل سعي كل طرف لتحقيق نتيجة إيجابية قبل ختام الموسم.