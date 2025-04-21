وفاة بابا الفاتيكان بعد معاناة مع المرض

أعلن الفاتيكان، منذ قليل، وفاة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بعد معاناة مع المرض، عن عمر ناهز 88 عاماً، عقب ساعات من آخر كلمة له قرأها أحد معاونيه من على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان ليلة أمس، بمناسبة "عيد الفصح" المسيحي، طالب فيها بضرورة وقف الحروب بخاصة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي وصفها بأنها "تولد الموت والدمار"، وتسبب وضعا إنسانيا "مروعا ومشينا".

وقال البابا في كلمته الأخيرة أمام حشد في ساحة بطرس: "أنا قريب من آلام المسيحيين في فلسطين وإسرائيل، كما أنني قريب من الشعبين".

وأضاف: "يتوجّه فكري إلى أهالي غزة، ولا سيما إلى الجماعة المسيحية فيها، حيث ما يزال النزاع الرهيب يولد الموت والدمار، ويسبب وضعا إنسانيا مروعا ومشينا".

ودعا البابا فرنسيس إلى "وقف إطلاق النار وتقديم المساعدة للشعب الذي يتضوّر جوعا ويتوق إلى مستقبل يسوده السلام".