 آية عبد الرؤوف تطرح أغنية «بصالح نفسي» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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آية عبد الرؤوف تطرح أغنية «بصالح نفسي»


نشر في: الإثنين 21 أبريل 2025 - 6:56 م | آخر تحديث: الإثنين 21 أبريل 2025 - 6:56 م

طرحت المطربة الشابة آية عبد الرؤوف، أحدث أغانيها والتي تحمل اسم «بصالح نفسي»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات أحمد على غافر، وألحان نايف زهير، وتوزيع أحمد نبيل.

وتقول كلمات الاغنية: «مشيت لي كتير فاجه وقتي.. أشيلك وأنت تؤمرني.. ده أنا أمشيلك بقيت عمري.. يا أول حد طمني.. ده لو قالوا في يوم اسمك.. بصالح نفسي وسنيني.. ولو حكم القدر يعني.. فداك روحي يا نور عيني.. صالحتني بس بوجودك.. ورجّعت الأمل فيا.. بحب أشوفني بعيونك.. وأشيلك جوا في عينيا.. ماخوفتش مرة م النهايات.. وحبك كان مطمني.. ولو تتحط في اختيارات.. فادايما كنت تختارني.. بلاقي الصعب وانا جنبك.. بيتسهّل عشان جنبك.. فالو كل الظروف ضدك.. أنا معاك مش هتخسرني».

وكانت آية عبد الرؤوف طرحت قبل 3 أشهر أغنية «بنحت في الصخر»، وهي من كلمات محمد جابر، وألحان كامل الجندي، وتوزيع يوسف حسين.

 

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