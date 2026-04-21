الرئيس التايواني يلغى زيارته إلى إسواتيني بعد إلغاء تصاريح تحليق فوق عدد من الدول

ألغى الرئيس التايواني لاي تشينج تي زيارة رسمية إلى إسواتيني هذا الأسبوع، عقب أن ألغت فجأة عدة دول على طول مسار الرحلة تصاريح التحليق، حسبما قال مسئولون تايوانيون اليوم الثلاثاء، متهمين الصين.

وقال الأمين العام للمكتب الرئاسي بان مينج ان، إن القرار أعقب تقييم سلامة أجراه فريق للأمن الوطني بعدما سحبت بعض الدول تصريح تحليق الطائرة الرئاسية.

سوف يرسل لاي، الذي كان من المقرر أن يغادر غدا الأربعاء مع وفد، بدلا من ذلك مبعوثا خاصا لحضور احتفالات إسواتيني تكريما للملك مسواتي الثالث.

وأوضح بان أن سيشل وموريشيوس ومدغشقر ألغت موافقات التحليق، مرجعا ذلك إلى ضغط من الصين، بما في ذلك ما وصفه بالإكراه الاقتصادي.

وأدانت تايوان هذا التطور، واصفة إياه بغير المألوف للغاية دوليا. وقال بان، إن ممارسة الضغط على الدول للعدول عن قرارات سيادية يقوض سلامة الطيران وينتهك الأعراف الدولية ويمثل تدخلا في الشئون الداخلية.

وتعد إسواتيني من حلفاء تايوان الدبلوماسيين الـ12.

ويمثل العام الجاري الذكرى الـ58 لإقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين.