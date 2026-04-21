نائب وزير التعليم: نخطط لتعميم الشراكات الدولية في 500 مدرسة فنية العام المقبل

قال الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تطوير التعليم الفني أولوية وطنية في ظل التغيرات المتسارعة في سوق العمل واحتياجات وظائف المستقبل.

وأضاف “بهاء الدين” عبر برنامج "كل الأبعاد" على قناة إكسترا نيوز، أن ملتقى التعليم الفني الذي عُقد شهد تأكيدًا على أهمية مواكبة منظومة التعليم الفني للتطورات العالمية، خاصة في ظل السرعة الكبيرة التي يشهدها العالم في مجالات الوظائف والكفاءات المطلوبة، لافتًا إلى أن الوظائف التكنولوجية المرتبطة بالتقنيات الحديثة ستكون الأكثر طلبًا خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل منذ سنوات على تطوير التعليم الفني، إلا أن الاستراتيجية الحالية تركز بشكل أساسي على “تدويل التعليم الفني”، من خلال بناء شراكات دولية، مضيفًا أن المؤتمر شهد حضورًا قويًا من دول الاتحاد الأوروبي.

وتابع أن أحد أبرز محاور التطوير يتمثل في إشراك شركاء من سوق العمل بشكل مباشر داخل المدارس، ليس فقط في تدريب الطلاب، ولكن أيضًا في تطوير المناهج، بما يضمن تخريج طلاب يمتلكون المهارات التي يتطلبها السوق.

وكشف عن خطة لبدء تطبيق نموذج جديد بالتعاون مع الجانب الإيطالي، يشمل 100 مدرسة خلال العام الدراسي المقبل، تضم شراكات مع مؤسسات تعليمية وصناعية كبرى في إيطاليا إلى جانب شركاء محليين، وذلك في عدد كبير من التخصصات.

ولفت إلى أن هذه المدارس ستمنح الطلاب شهادات مزدوجة، تشمل “البكالوريا التكنولوجية المصرية” إلى جانب شهادة فنية إيطالية، تتيح لهم فرص العمل في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي، أو استكمال دراستهم في الجامعات الإيطالية التي تقبل هذا النوع من التعليم.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس جودة التعليم الفني في مصر، وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال توفير عمالة فنية مدربة وفق المعايير الدولية.

وأشار إلى أن منظومة التعليم الفني شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، من بينها إنشاء مسارات الجامعات التكنولوجية، بما ينهي فكرة المسار المغلق أمام خريجي التعليم الفني.

وأشار إلى وجود مرونة في نظام التعليم الفني تسمح للطالب بالالتحاق بسوق العمل العودة لاستكمال دراسته، مع إمكانية الاعتراف بخبراته العملية.

وأردف أنهم يجتذبون خلال السنة المقبلة التوسع في الشراكات الدولية لتشمل نحو 500 مدرسة إضافية من إجمالي 1600 مدرسة تعليم فني.



وشهد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الاثنين، انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من المعرض والملتقى الدولي للتعليم التكنولوجي والتدريب المهني والمسار الوظيفي "EDU TECH 2026" والذي أقيم تحت عنوان "من الحوار إلى التنفيذ: بناء منظومة للذكاء الاصطناعي والمهارات والتنقل العالمي" ويستمر لليوم الثلاثاء.