عزز الملياردير الأمريكي إيلون ماسك حصته في شركة "سبيس إكس" خلال عام 2025، عبر شراء أسهم بقيمة 1.4 مليار دولار من موظفين حاليين وسابقين بالشركة.

وذكر موقع "ذا إنفورميشن"، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، أن عملية شراء الأسهم الثانوية تمت من خلال صندوق ماسك الاستئماني، وتم الكشف عنها ضمن مسودة نشرة الاكتتاب العام الأولى السرية الخاصة بالشركة.

وأضاف التقرير، أن شركة "سبيس إكس" أقرت خلال الشهر الماضي خطة تحفيزية تقضي بمنح ماسك 60 مليون سهم إضافي، شريطة أن ترتفع القيمة السوقية للشركة من نحو 1.1 تريليون دولار إلى ما يصل إلى 6.6 تريليون دولار، إلى جانب تنفيذ خطة طموحة تتضمن إنشاء مراكز بيانات في الفضاء لتوفير قدرات حوسبة لمطوري الذكاء الاصطناعي.

ولفت التقرير إلى أن الشركة لم تصدر أي تعليق فوري ردا على ما تم تداوله في هذا الشأن.