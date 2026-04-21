مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي الشرقي بإسنا

شهد الطريق الزراعي الشرقي بين قريتي الدير والحميدات بمحافظة الأقصر حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 3 آخرين، أثناء عودتهم من حضور حفل زفاف بمحافظة قنا.

وبحسب مصدر لـ«الشروق»، فإن السيارة كانت تقل مجموعة من الممرضين أثناء عودتهم من حفل زفاف أحد زملائهم، قبل أن تنقلب فجأة داخل الترعة، وسط حالة من الذعر بين الأهالي الذين سارعوا إلى موقع الحادث لمحاولة إنقاذ المصابين وإبلاغ الجهات المختصة.

وأسفر الحادث عن وفاة مصطفى غريب، من محافظة قنا، فيما أُصيب كل من أحمد عياد أحمد بسطاوي، وعلاء كمال سيد حسن، من منطقة أرمنت الحيط، وطارق حسن عبد الجليل، من القرنة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي بإسنا، التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.