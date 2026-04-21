رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الألماني يعقد لقاء مع نجل شاه إيران المخلوع

في ظل التطورات الراهنة في الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، يعتزم السياسي الألماني البارز أرمين لاشيت، عقد لقاء مع رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق، في برلين بعد غد الخميس لإجراء تبادل لوجهات النظر.

يذكر أن لاشيت "65 عاما"، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد المسيحي الذي يترأسه المستشار فريدريش ميرتس، كان مرشح الاتحاد المسيحي لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية الألمانية في عام 2021، كما أنه يشغل حاليا منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني.

ويتكون الاتحاد المسيحي من حزب ميرتس، المسيحي الديمقراطي (الذي ينتمي إليه لاشيت) وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال لاشيت، إن هذا اللقاء سيتم بمشاركة نواب آخرين من مختلف الكتل البرلمانية، مشيرا إلى أن بهلوي يتواجد في برلين ضمن إطار جولة أوروبية.

وقال لاشيت، إن هذه المحادثات تأتي استكمالاً لجلسة لتبادل وجهات النظر عقدت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير الماضي، حيث جرى الاتفاق حينها على مواصلة الحوار في برلين.

وأضاف لاشيت، أن بهلوي يُعد ممثلاً بارزاً لحركة المعارضة الإيرانية، ومن هذا المنطلق يهدف اللقاء إلى "تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي الراهن في إيران، وكذلك حول آفاق التطور المستقبلي للبلاد".

ومن المقرر أن يتحدث نجل الشاه، الذي أطيح به خلال الثورة الإيرانية عام 1979، بعد غد أيضاً أمام المؤتمر الصحفي الاتحادي، وهو تجمع يضم صحفيي العاصمة.

وردا على استفسار، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، إنه لا توجد خطط لعقد لقاء بين بهلوي ووزير الخارجية يوهان فاديفول.

وتنظر الجماعات المناصرة للنظام الملكي إلى بهلوي، الذي يعيش في المنفى منذ عقود، كزعيم سياسي للمعارضة الإيرانية، غير أنه لا يزال من غير المعروف مقدار الدعم الذي يحظى به فعليا في الداخل الإيراني.