برلماني إيراني: قاليباف لا يعتزم المشاركة في مفاوضات إسلام آباد

صرح عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، علي خضريان، بأن مقربين من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، أكدوا عدم نيته المشاركة في المفاوضات المزمع عقدها مع الولايات المتحدة في إسلام آباد، في ظل الظروف الراهنة.

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، أوضح خضريان، أن إيران توصلت إلى قناعة بأن الانخراط في مفاوضات تفتقر لجدول أعمال واضح «لا يحقق أي نتائج ملموسة»، معتبرًا إياها مجرد «أداة تستخدمها واشنطن لإدارة أسواق الطاقة العالمية ليس إلا»، بحسب تعبيره.

وفي وقت سابق، نفت وكالة «مؤسسة الإذاعة والتلفزيون» الإيرانية، الأنباء التي تم تداولها حول وصول وفد إيراني إلى العاصمة الباكستانية، مؤكدة أنه لم يتم إرسال أي وفد من إيران إلى إسلام آباد حتى الآن، سواء كان وفدًا أساسيًا أو فرعيًا، أو أوليًا أو ثانويًا.

يأتي هذا النفي ردًا على ما أوردته تقارير صحفية صباح اليوم الثلاثاء، نقلت فيه عن مصادر باكستانية إعلانها وصول الوفد التفاوضي الأولي لإيران إلى إسلام آباد، تزامنًا مع تواجد وفد أمريكي أولي هناك.

وشددت وكالة «مؤسسة الإذاعة والتلفزيون» الإيرانية على الثبات في الموقف الرسمي الذي أعلنه المسئولون منذ مساء الأحد 19 أبريل، والمتمثل في أن طهران: «لا تقبل بالتفاوض تحت ظلال التهديد ونقض العهود».

ومن المقرر أن تنتهي غدا الأربعاء، فترة وقف إطلاق النار التي استمرت أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة. ويتبادل البلدان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، وضيق كلاهما الخناق على حركة الملاحة في ‌مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لتجارة النفط العالمية.