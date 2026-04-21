قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن سفينة مُعترضة كانت تحمل «هدية من الصين». ولم يتضح أي سفينة كان يشير إليها الرئيس، ولم يقدم البيت الأبيض معلومات إضافية على الفور.

وقال في برنامج «سكواك بوكس» على قناة «CNBC»: «اعترضنا سفينة أمس كانت تحمل بعض الأشياء، وهو أمر غير سار على الإطلاق. ربما كانت هدية من الصين، لا أعلم. لكنني تفاجأت قليلاً، لأنني أتمتع بعلاقة جيدة جدًا، وكنت أعتقد أنني على وفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينج».

وذكرت شبكة CNN الأسبوع الماضي، أن الاستخبارات الأمريكية أشارت إلى أن الصين تستعد لتسليم أنظمة دفاع جوي جديدة إلى إيران، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشار ترامب سابقًا إلى أن بكين ستواجه عواقب وخيمة إذا أرسلت أسلحة إلى طهران. وقال الأسبوع الماضي: «إذا فعلت الصين ذلك، فستواجه مشاكل كبيرة، حسنًا».

لكن يوم الثلاثاء، بدا وكأنه يتجاهل الدعم الصيني المحتمل لإيران. قائلًا: «لا بأس، هكذا تسير الأمور في الحروب، أليس كذلك».

ومن المقرر أن يزور ترامب بكين الشهر المقبل.

وستكون زيارة ترامب أول لقاء مباشر بين الرئيسين منذ اجتماعهما ‌في أكتوبر الماضي بكوريا الجنوبية، حيث اتفقا على هدنة تجارية.