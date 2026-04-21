ماكرون ونواف سلام يبحثان تعزيز موقف بيروت قبل محادثات محتملة مع إسرائيل في واشنطن

يبحث رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز موقف لبنان في أي مفاوضات مباشرة محتملة مع إسرائيل في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في ظل توجه بيروت إلى حليف أوروبي.

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة محادثات على مستوى السفراء بين إسرائيل ولبنان يوم الخميس، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وتتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلية في عمق الجنوب اللبناني، في محاولة لإنشاء منطقة عازلة لحماية شمال إسرائيل من هجمات حزب الله، في وقت يؤكد الحزب احتفاظه بـ حق الرد على الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مسئول في الرئاسة الفرنسية، قبيل لقاء رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، مع ماكرون، إن "دور فرنسا لا يتمثل في إدخال نفسها بين الأطراف في نقاشات هي بطبيعتها ثنائية ومباشرة".

وأضاف: "فرنسا من الدول القادرة على لعب دور عملي وملموس للغاية في تعزيز موقف الحكومة اللبنانية ودعم تحركاتها على أرض الواقع".