استشهاد 3 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا هجمات المستوطنين في الضفة الغربية إلى ثلاثة شهداء وثلاثة مصابين.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بـ"استشهاد الطالب أوس حمدي النعسان 14 عاما، والشاب مرزوق أبو نعيم 32 عاما، ووقوع 3 إصابات بالرصاص الحي، خلال هجوم مستعمرين على مدرسة ذكور المغير شرق رام الله".

وأوضحت الوزارة، أنه بـ"استشهاد النعسان وأبو نعيم، ترتفع حصيلة الشهداء منذ صباح اليوم في الضفة الغربية إلى ثلاثة ، بعد الإعلان عن استشهاد الطفل محمد مجدي الجعبري 16 عاما دعسا بمركبة مستعمر في الخليل".

وتم الإعلان اليوم عن استشهاد سيدة 49 عاما متأثرة بإصابتها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين قبل نحو عامين.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت قوات الاحتلال والمستعمرون ما مجموعه 1819 اعتداء خلال شهر مارس الماضي، بواقع 1322 اعتداء نفذته قوات الاحتلال، فيما نفذ المستعمرون 497 اعتداءً.

وبينت الهيئة، أن الاعتداءات تركزت بشكل أساسي في محافظة الخليل بواقع 321 اعتداء، تلتها محافظة نابلس بـ315 اعتداء، ثم محافظة رام الله والبيرة بـ292 اعتداء، ومحافظة القدس بـ203 اعتداءات، في مؤشر واضح على كثافة الاستهداف المنهجي لهذه المناطق".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلقاء حجارة على مركبة كانت تقل مدنيين، من بينهم جندي احتياط، غادر المركبة و"فتح النار على مشتبه بهم في المنطقة".

وكشف جيش الاحتلال، عن إرسال قوات إلى المنطقة "لفض المواجهة"، وأضاف أنه على علم بالأنباء التي تفيد باستشهاد فلسطينيين اثنين وأنه يقوم بمراجعة الحادث.

ويوم الأحد، وقعت مواجهة بين جنود إسرائيليين وسكان المغير بعد أن أبلغ السكان عن دخول مستوطنين إلى القرية لسرقة أغنام.