«كورونا» تطيح بوزيري صحة خلال شهر في البرازيل

دفعت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد بوزيري صحة في البرازيل إلى ترك المنصب، خلال شهر واحد فقط.

وخلال الأيام الماضية، تقدم وزير الصحة البرازيلي نلسون تيش باستقالته، وذلك بعد أسابيع قليلة من رحيل إنريكي مانديتا الذي أقاله الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.

وكشفت مصادر عديدة أن إقالة مانديتا الاستقالة خليفته تيش جاء بعد خلاف مع الرئيس البرازيلي في إدارة أزمة كورونا.

كان تيش أعلن، الجمعة، عن استقالته قائلا: «اليوم قررت الرحيل.. البلاد بأكملها تكافح حاليا من أجل صحة البرازيل».

وتتفاقم أزمة كورونا في البرازيل مع مرور الوقت، حيث ارتفع عدد الوفيات ، وخلال 24 ساعة الماضية فقط، وفق فرانس 24، كما أنها من حيث الإصابات أصبحت ثالث دولة في العالم.