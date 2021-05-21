رئيس مياه القناة: إصلاح عدة أعطال مفاجئة وتطهير شبكات الصرف الصحي

قال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عبد الحميد عصمت إنه تم الانتهاء من إصلاح الأعطال المفاجئة بمواسير شبكات المياه في وقت قياسي ، مؤكدا أن مهندسي وفني وعمال الشركة انتقلوا فورا حينما تلقينا بلاغات الأعطال في القطاعات الثلاث "السويس، والإسماعيلية، بورسعيد".

وأضاف رئيس مجلس إدارة المياه - في تصريح اليوم /الجمعة /أنه تم التجاوب الفوري والسريع مع الأعطال والكسور المفاجئة في شبكات وخطوط المياه، وتوفير كافة المعدات للانتهاء من الإصلاحات فى فتره زمنية وجيزة، بالإضافة إلى استمرار أعمال الملس والتطهير والتسليك لشبكات الصرف الصحي؛ حفاظا على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة، الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأوضح أنه تم إصلاح كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي 8 بوصات بجوار كوبري أبو دراع بقرية فنارة، وإصلاح كسر في خط 300 علي طريق الإسماعيلية ـ السويس، وإصلاح كسر في خط مياه 4 بوصات بقرية السعدية، وإصلاح عطل في محطة بقرية سرابيوم، وإصلاح محبس هواء على خط طرد صرف محطة رفع فايد، وصيانة محبس الهواء علي خط الطرد 600 مم، تحت أشراف مباشر من عادل العمدة رئيس منطقة مياه والصرف الصحي فايد.

وأشار إلى أنه تم إصلاح كسر في خط 6 بوصات بمنطقة عزبة الصحة بالقنطرة شرق، وتطهير القفص الخاص ببيارة محطة صرف ابوناجع بالقصاصين، وذلك حفاظا علي الطلمبات من الرواسب، وتغير شنبر محطة صرف صحي الوابورات، كما تم غسيل مروق محطة المصرية.

وأكد أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ممدوح رسلان، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقي شكاوى العملاء.

ه ل / مرو/س.ع