نيللي كريم ناعية سمير غانم: أشكرك على البهجة والضحكة اللي من القلب

نعت الفنانة نيللي كريم، نجم الكوميديا الراحل سمير غانم، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 84 عاما.

ونشرت نيللي كريم عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، صورة للراحل معلقة عليها: «البقاء لله في الفنان والإنسان الراقي والمبدع الاستاذ سمير غانم.. أشكرك على البهجة والسعادة والضحكه اللي من القلب اللي فرحتنا سنين طويلة.. الله يرحمك ويصبر كل الحبايب على فراقك».

وتوفي مساء اليوم الفنان القدير سمير غانم، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد مسيرة فنية كبيرة أثرى خلالها العمل السينمائي والمسرحي والتليفزيوني في مصر والعالم العربي، وأمتع الملايين من المشاهدين بأعماله التي لا تنسى وبكوميديا من نوع خاص، لم يسبقه إليها أحد، خطت اسمه بين عظماء الكوميديا المصريين والعرب.