أداء صلاة الجنازة على جثمان سمير غانم بمسجد المشير طنطاوي

أم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، المصلين في صلاة الجنازة على الفنان سمير غانم، عقب صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي.

ونعى الدكتور أسامة الأزهري، الفقيد، سائلا الله عز وجل أن ينزله خير منزل وأن يتغمده برضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفي مساء أمس الفنان القدير سمير غانم، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد مسيرة فنية كبيرة أثرى خلالها العمل السينمائي والمسرحي والتليفزيوني في مصر والعالم العربي، وأمتع الملايين من المشاهدين بأعماله التي لا تنسى وبكوميديا من نوع خاص، لم يسبقه إليها أحد، خطت اسمه بين عظماء الكوميديا المصريين والعرب.

وتقدم "الشروق" أحر التعازي لأسرة الفنان الراحل ومحبيه، وتدعو أن يتغمده الله بواسع المغفرة.