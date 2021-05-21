هيئة الدواء تعلن عن دورات تدريبية للصيادلة خلال مايو الجاري

النيابة تطلب التحريات حول انهيار عقار قديم بحي الجمرك في الإسكندرية

العثور على جثة طفل في ترعة بالشرقية

بعد انفصاله عن زوجته.. انتحار شاب شنقا داخل مسكنه في طنطا