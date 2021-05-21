رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية: الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء في قطاع غزة هائلة

وصف رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية المهندس ظافر ملحم، حجم الأضرار التي لحقت بكافة القطاعات الخدماتية، خاصة قطاع الكهرباء، في قطاع غزة، بـ"الهائلة"، حيث تعمد الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه استهداف شبكات الكهرباء، ما أدى الى تعطل 6 مغذيات من أصل 10، وإلحاق أضرار جسيمة في قطاعات عدة، نتيجة ذلك.

وأضاف ملحم، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الجمعة: "أن الاحتلال في عدوانه على شعبنا في قطاع غزة، استهدف البنى التحتية والخدماتية بشكل مُتعمد، حيث لم يكتف بقصفها بل منع وصول الوقود إلى محطة التوليد الوحيدة في القطاع، ما أدى إلى تقليص إنتاجيتها من الكهرباء إلى قرابة النصف"، مشيرًا إلى أن الدمار الذي لحق بشبكات الكهرباء المُغذية لقطاع غزة، أدى إلى تغير جداول الكهرباء من 16 ساعة إلى 3-4 ساعات يوميا.

وفيما يتعلق بالتحركات في هذا الإطار، لفت ملحم إلى اتصالات تمت مع جهات دولية للعمل على إجبار إسرائيل على دفع تعويضات لإعادة التيار الكهربائي، كونها من تسبب بهذا الدمار، وإصلاح ما تم تدميره، مشيرًا إلى اتصالات جرت مع جهات مانحة لتقديم دعم مالي لإعادة الأمور تدريجيًا، وقال إن "حجم إصلاح الدمار قد يحتاج من 20 إلى 22 مليون دولار".

ولفت ملحم، إلى أن أموالا كانت ستُخصص لتطوير شبكات الكهرباء في قطاع غزة، لكن سيتم تخصيصها كجزء في إصلاح ما تم تدميره، وأن عملية إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في حال توفرت كافة المتطلبات، سيحتاج إلى ما لا يقل عن 5 أشهر.