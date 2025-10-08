بوتين في عيد ميلاده: الضربات الأوكرانية داخل روسيا لن تنقذ كييف وأهداف الحرب كما هي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، تمسكه بأهدافه في الحرب على أوكرانيا خلال اجتماع مع قيادات عسكرية، قائلا إن الضربات الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية "لن تفيد كييف".

وقال بوتين إن كييف تحاول إعطاء داعميها الغربيين انطباعاً بتحقيق نجاحات عبر هجماتها المضادة، في وقت تجبر قواتها على التراجع على طول خط الجبهة.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي الرئيس الروسي مرتديا بدلة رسمية وهو يحتفل بعيد ميلاده الثالث والسبعين إلى جانب قادة عسكريين يرتدون الزي الميداني خلال مأدبة.

وبعد سلسلة من الضربات الأوكرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، شدد بوتين على ضرورة ضمان أمن المواطنين الروس وحماية الأهداف الاستراتيجية والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت الطاقة. وقال: "هذه هي مهمتنا".

وتشن أوكرانيا هجمات على مستودعات الوقود ومصافي النفط داخل الأراضي الروسية. ورغم أن هذه الهجمات ألحقت أضرارا، فإنها تبقى محدودة مقارنة بالدمار والخسائر البشرية التي سببتها الحرب الروسية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.

وقال بوتين إن "المبادرة الاستراتيجية ما زالت بيد القوات المسلحة الروسية"، مضيفا أن القوات الروسية استولت هذا العام على مساحة 4900 كيلومتر مربع و212 قرية داخل أوكرانيا، وهي أرقام لم يمكن التحقق منها بشكل مستقل.

وقال: "مهمتنا المشتركة تظل كما هي: يجب أن نضمن تحقيق جميع الأهداف التي حُددت للقوات".

من جانبه، قال رئيس الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف إن الأولوية الحالية للجيش الروسي هي استهداف مواقع إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة الأوكرانية، مشيرا إلى تحقيق تقدم للقوات الروسية في مناطق دونيتسك وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك.