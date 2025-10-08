ـ الجيش الإسرائيلي استهدف أكاديميين وعلماء وباحثين وكوادر تعليمية في سياسة ممنهجة لإفراغ المجتمع من قدراته المعرفية والفكرية

ـ المكتب الإعلامي الحكومي: إسرائيل قتلت ما يزيد عن 193 عالما وأكاديميا وباحثا وأكثر من 830 معلما وكادرا تربويا منذ أكتوبر 2023

** إسماعيل الثوابتة: الاستهداف الإسرائيلي يرمي إلى إيجاد بيئة رعب تؤدي إلى هجرة العقول قسرا من قطاع غزة

- هذه سياسة ممنهجة لإحداث فراغ علمي وثقافي طويل الأمد وإضعاف القدرات المؤسسية والوطنية

على مدى عامين من الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة، استهدف الجيش الإسرائيلي أكاديميين وعلماء ونخبا ثقافية في سياسة ممنهجة لإفراغ المجتمع من قدراته الفكرية والمعرفية.

وأكدت منظمات محلية وأممية ودولية أن استهداف إسرائيل للأكاديميين والعلماء، إلى جانب البنى التحتية والمنازل، جرائم ترقى إلى "جرائم حرب".

وتسبب هذا الاستهداف، بحسب بيانات سابقة لمؤسسات فلسطينية، بإضعاف المؤسسات التعليمية والثقافية، وتعميق أثر الإبادة الجماعية على مستقبل التعليم والبحث والإبداع بغزة.

ومنذ بدئها حرب الإبادة في 8 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل ما يزيد عن 193 عالما وأكاديميا وباحثا، وأكثر من 830 معلما وكادرا تربويا، بحسب أحدث إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي.

** سياسة ممنهجة

وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة للأناضول إن إسرائيل تهدف من قتل العلماء والباحثين إلى "إفراغ المجتمع الفلسطيني من نخبه القادرة على قيادة مسارات التعليم والبحث والإبداع".

وأضاف أن هذا الاستهداف يمثل "سياسة ممنهجة لإحداث فراغ علمي وثقافي طويل الأمد، وإضعاف القدرات المؤسسية والوطنية".

الثوابتة حذر من مساعٍ إسرائيلية تهدف إلى "تفكيك الهوية الوطنية، وتهميش الأصوات النقدية المستقلة".

كما تهدف إلى "إيجاد بيئة رعب تؤدي إلى هجرة العقول قسرا، بما يعمّق تبعية المجتمع، ويمنع أي مشروع نهضوي أو عملية إعادة بناء مستقبلية"، كما أردف.

** أبرز المستهدفين

وترصد الأناضول في هذا الإطار أبرز الأكاديميين والعلماء الذين اغتالتهم إسرائيل:

- سفيان تايه

عالم فيزياء فلسطيني وباحث في مجالي الفيزياء والرياضيات التطبيقية.

ولد عام 1971، وشغل منصب رئيس الجامعة الإسلامية بغزة في أغسطس 2023.

قُتل تايه في ديسمبر 2023، برفقة عائلته في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الفالوجا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

- عدنان البرش

أستاذ في كلية الطب بالجامعة الإسلامية، وأحد أشهر جراحي العظام في غزة.

حصل على الزمالة البريطانية في جراحة الكسور المعقدة في لندن بعد تخرجه في الجامعة الأردنية عام 2009، إضافة إلى حصوله على بورد الطب الأردني من المجلس الطبي الأردني.

وفي 2 مايو الماضي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي مقتله داخل سجون إسرائيل، بعد أشهر من اعتقاله أثناء مزاولة عمله بمستشفى العودة الأهلي شمالي القطاع.

- ناصر أبو النور

عميد كلية التمريض في الجامعة الإسلامية.

حصل على درجة الماجستير في إدارة التمريض من جامعة ماركيت والدكتوراه في سياسات الرعاية الصحية من جامعة أكرون في الولايات المتحدة.

قُتل برفقة عائلته في قصف إسرائيلي، يوم 21 فبراير الماضي، استهدف منزله في حي الجنينة بمدينة رفح جنوبي القطاع.

- نعيم بارود

شغل منصب عميد كلية الآداب في الجامعة الإسلامية 2021-2022.

كان عضو مجلس إدارة مؤسسة القدس الدولية، وأصدر مؤلفات أكاديمية والعلمية في مجال الجغرافيا.

قُتل رفقة عدد من أفراد أسرته بقصف إسرائيلي استهدف منزله في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، يوم 25 أكتوبر 2024.

- جهاد المصري

مدير جامعة القدس المفتوحة بخان يونس جنوبي قطاع غزة

شغل منصب رئيس مركز التاريخ الشفوي بجامعة القدس، والمساعد الأكاديمي والإداري لمدير الجامعة في رفح (جنوب) من 2003 إلى 2022.

بعد ذلك تقلد منصب مدير جامعة القدس بخان يونس حتى قتلته إسرائيل في 29 أكتوبر 2023.

- أحمد الدلو

عميد كلية الطب وعلوم الصحة في جامعة فلسطين.

قُتل برفقة 43 فردا من عائلته بقصف إسرائيلي استهدف منزله بمدينة غزة في 19 أكتوبر 2023.

- أحمد أبو عبسة

أستاذ مساعد في كلية الإعلام وتكنولوجيا المعلومات بجامعة فلسطين، ثم عميد كلية الهندسة التطبيقية.

قُتل في قصف إسرائيلي استهدفه بشكل مباشر في 13 ديسمبر 2023.

- إبراهيم الأسطل

عميد كلية التربية بالجامعة الإسلامية.

أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات.

حصل على درجة الدكتوراه عام 1996، وقدّم دورات تدريبية في جامعة العين وجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بالإمارات.

ترأس تحرير مجلة "الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية".

نشر أبحاثا باللغتين العربية والإنجليزية في مجلات محلية وعالمية.

تقلد عمادة التربية في الجامعة الإسلامية عام 2019 حتى مقتله بقصف إسرائيلي في 23 أكتوبر 2023.

- تيسير إبراهيم

عميد كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية.

حصل على درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله من الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا عام 2012.

شغل مناصب أكاديمية في الجامعة الإسلامية وصولا إلى عمادة كلية الشريعة والقانون في 2021 حتى مقتله مع أفراد من أسرته في 17 أكتوبر 2023.

- سعيد الزبدة

متخصص في الهندسة الكهربائية.

شغل منصب رئاسة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية حتى مقتله مع عدد من أفراد أسرته بقصف إسرائيلي لمنزله في 31 ديسمبر 2023.

- رفعت العرعير

عضو هيئة التدريس في الأدب الإنجليزي بالجامعة الإسلامية.

قُتل في 8 ديسمبر 2023 إثر قصف إسرائيلي لشقة كانت تؤويه وعائلته بعد أسابيع من تلقيه تهديدات بالقتل.

وتلقى هذه التهديدات عبر الإنترنت والهاتف من حسابات إسرائيلية، بحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان نقلا عن شهود عيان وروايات عائلية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و173 شهيدا، و169 ألفا و780 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.​​​​​​​

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.