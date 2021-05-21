وزير الخارجية الأمريكية يزور منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة

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ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكين من المقرر أن يقوم بزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة لعقد اجتماعات مع نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني ونظراء من المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال بيان صحفي بحسب ما أوردته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، اليوم /الجمعة/ - إن "بلينكين تحدث مع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي وأبلغه بأنه يعتزم السفر للشرق الأوسط خلال الأيام القادمة للاجتماع معه ومع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ونظراء من المنطقة".

وأضاف أنه "رحب بالتوصل للاتفاق لوقف إطلاق النار بواسطة مصرية".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة بعد 11 يوما على التصعيد الدامي على وقف إطلاق النار بقطاع غزة وذلك بعد تصويت المجلس الوزاري بالإجماع على مقترح وقف إطلاق النار.

وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أن وقف إطلاق النار الذي اقترحته مصر سيكون متبادلا وغير مشروط.