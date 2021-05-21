وفدان أمنيان مصريان يصلان للمناطق الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار

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بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل اليوم إلى المناطق الفلسطينية وإسرائيل وفدان أمنيان مصريان لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإسرائيل، حيث يطالبان من الجانبين أهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار.

حيث بدأ الوفد المصري إجراء مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة مع الفصائل الفلسطينية التي أعربت عن شكرها وتقديرها وتثمينها للجهود المصرية لوقف إطلاق النار.

كما أكدت الفصائل الفلسطينية التزامها بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، كما أشاد الفلسطينيون بتوجيهات الرئيس السيسي بفتح منفذ رفح وعلاج المصابين الفلسطينيين بالبلاد وإدخال المساعدات الإنسانية.

وطالب الجانبان الفلسطينيي والإسرائيلي من مصر متابعة تنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، مؤكدين تمسكهما بالجهود المصرية لتحقيق الاستقرار والهدوء.