قال قيادي بحركة حماس الفلسطينية إن على إسرائيل أن توقف انتهاكاتها بالقدس المحتلة وتصلح الأضرار الناجمة عن قصف غزة بعد بدء وقف إطلاق النار الجمعة، محذرا من أن يد الحركة ما زالت "على الزناد".

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس: "اليوم تقف هذه المعركة صحيح، لكن فليعلم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وليعلم العالم كله أن يدنا على الزناد وأننا سنبقى نُرَاكِم إمكانيات هذه المقاومة ونقول لنتنياهو: إن عدتم عدنا".

ومضى قائلا لوكالة رويترز إن مطالب الحركة تتضمن أيضا حماية المسجد الأقصى والكف عن إخراج الفلسطينيين من ديارهم بالقدس الشرقية وهو ما وصفه الرشق بأنه "خط أحمر".

وتسبب القصف الجوي للقطاع المكتظ بالسكان في استشهاد 232 فلسطينيا، في حين قتلت الهجمات الصاروخية 12 شخصا في إسرائيل خلال القتال الذي دام 11 يوما.

وقال الرشق "ما بعد معركة سيف القدس ليس كما قبلها، فشعبنا الفلسطيني التف حول المقاومة ويعلم أن المقاومة هي التي سوف تحرر أرضه وتحمي مقدساته".

وبدأت حماس في إطلاق الصواريخ في 10 مايو ردا على انتهاك إسرائيل حقوق الفلسطينيين في القدس بما في ذلك ما حدث من مواجهات مع شرطة الاحتلا٥عند المسجد الأقصى خلال أيام شهر رمضان.