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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، عن استعداده لإجراء محادثات مع فنلندا بشأن طلبها للانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بينما نددت روسيا مرة أخرى بتوسيع الحلف الدفاعي واعتباره تهديدًا.

وقال أردوغان، إنّ اهتمامه الأساسي يتمثل في مواصلة العمل الدبلوماسي في عمل يعارضه علانية.

وعقب إجراء محادثات مع هولندا، من المقرر أن يجري أردوغان مكالمات مع مسؤولين من لندن وهلسينكي غدا السبت.

تأتي تصريحات أردوغان في الوقت الذي تستعد فيه فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف الدفاعي الغربي، حيث تقدمتا بطلبين للانضمام هذا الأسبوع، وسط مخاوف أمنية متزايدة منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

ورفضت فنلندا والسويد لفترة طويلة السعي للحصول على العضوية في الناتو، وفضلتا التزام الحياد وعدم مقاومة روسيا.

ويتعهد أردوغان حتى الآن باعتراض طلبي الانضمام المقدمين من الدولتين الواقعتين بمنطقة الشمال الأوروبي، مشيرا إلى أنهما فرضتا عقوبات على تركيا في الماضي وأنهما تسمحان بعمل تكتلات سياسية على أراضيهما تعتبرها تركيا جماعات إرهابية مثل حزب العمال الكردستاني.

وقال أردوغان: «لا يمكننا قول نعم، ونسمح لمثل تلك التنظيمات الإرهابية بدخول الناتو».

ورغم اعتراضات أردوغان، فإن مسؤولي الناتو أعربوا عن تفاؤلهم بشأن انضمام فنلندا والسويد قريبا للحلف، ولكي ينضم بلد ما إلى حلف الناتو، يتعين الحصول على موافقة جميع الأعضاء.

وقالت شركة الغاز الروسية «جازبروم» - الجمعة - إنها ستقطع شحنات الغاز عن فنلندا لكنها لم تربط على وجه التحديد هذه الخطوة بمساعي الانضمان إلى حلف الناتو.

في الوقت ذاته، وصف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، انضمام فنلندا والسويد لحلف (ناتو) بالتهديد لروسيا، وأعلن عن خطط لبناء قواعد عسكرية جديدة للتصدي لهذا الخطر.

وقال شويجو في اجتماع وزاري، الجمعة، إن الموقف على الحدود الغربية لروسيا يتسم بالخطورة العسكرية المتزايدة.

وأضاف أن التوترات في المنطقة الروسية الدفاعية الغربية تزداد بشدة، وأعلن عن خطط لبناء 12 قاعد عسكرية جديدة هناك بحلول نهاية العام الجاري.

وتابع: «في ذات الوقت، تزيد الولايات المتحدة وحلف الناتو من مستوى تجهيزاتهما العملياتية والعسكرية على حدودنا».

كما شكا من مناورة جديدة أجرتها دول حلف الناتو على حدود روسيا، في إشارة إلى مناورات "ديفندر يوروب 2022.

واتهم شويجو الولايات المتحدة بزيادة عدد الرحلات التي تقوم بها قاذفات القنابل الاستراتيجية بدرجة كبيرة في أوروبا في السنوات القليلة الماضية، من 15 إلى 45 رحلة سنويا.

وأضاف أنّ السفن الحربية الأمريكية المسلحة بصواريخ بات يتم مشاهدتها بصورة أكبر في بحر البلطيق.

وذكر شويجو أن روسيا تحرز تقدما في أوكرانيا وأن الجيش سيتم تسليحه قريبا بطائرات مسيرة استراتيجية يمكنها توفير الإنفاق على الأفراد والاستطلاع والذخيرة.