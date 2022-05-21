قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح اليوم السبت، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي من محور الضبعة، لافتًا إلى أهميته إلى جانب مشروعات الري الحديث والصوب، في التعامل مع الأزمة العالمية.



وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الرئيس السيسي تحدث اليوم عن الوعي، متابعًا: «جزء كبير من الجلسات التي ينظمها المسؤولون، تستهدف توعية المواطنين بما يحدث، لن تجدوا تلك الجلسات في دول كثيرة، لكن في مصر هناك إصرار على الوعي وإعلام الناس بمصادر إنفاق الأموال».



وأشاد بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن فعاليات الافتتاح عن الحوار الوطني وأهمية مناقشة الدولة بالأرقام والبدائل والإحصائيات ودراسة الملف، لكنه نوه إلى أن وجهة نظر الناس في مصر عن الحوار الوطني مختلفة.



وذكر أن المواطن لن يناقش الرئيس حول أيهما أفضل مشروع الصوب الزراعية أم الري بالتنقيط، متابعًا: «أنا راجل عاوز مصلحة البلد، سيادة الرئيس الناس تتحدث في الحوار الوطني في الحريات والأحزاب وفتح المجال العام».



وتابع: «سيادة الرئيس إحنا معندناش حزب معارض، وجهة نظر الناس والأجانب أنها فرصة جيدة لأن ينفتح المجال العام، ووجود حياة سياسية وجمعيات عامة وخاصة تستطع التعامل.. نحن لم نسمع عن مؤتمر لحزب في الـ5 سنوات الماضية».



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي من محور الضبعة.



ويساهم مشروع مستقبل مصر في مواجهة التحديات الطارئة التي نتجت عن التغيرات الاقليمية والعالمية، وذلك في ظل اعتماد مصري كامل على عملية الاستيراد في مجال الحبوب وبنسب متفاوتة في كل سلعة، وذلك قبل أن تتحرك الدولة في مسار مشروع مستقبل مصر وتوشكى وغيرها من المشاريع العاملة في القطاع الزراعي، والتي ستقلل نسبة العجز بنسبة كبيرة للغاية، ومن المتوقع أن تنتهى عملية استيراد السكر بحلول عام 2024، بالإضافة لسلع أخرى ستقل تدريجيا ومنها نسبة كبيرة سيتم الاكتفاء الذاتي فيها بحلول عام 2024.