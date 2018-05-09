إبراهيم عيسى: من حق المصريين البهائيين الحصول على تصاريح ببناء مقابر لهم

تساءل الإعلامي إبراهيم عيسى، عما أسماه «امتناع» الدولة منح المصريين البهائيين تصاريح ببناء مقابر لهم، معتبرًا طرح السؤال في حد ذاته بأنه أمر تعيس.

وأضاف خلال برنامجه «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الجمعة، أنّ البهائيين لا تقبلهم مقابر المسلمين وكذا الأمر بالنسبة لمقابر المسيحيين، واصفًا دفن المصريين البهائيين في أرضهم بأنه «حق لهم».

وأشار إلى أن البهائيين المصريين وُلدوا على أرض الوطن وينتمون له ويحبونه، وخدموا مجندين له، ويدفعون الضرائب.

ولفت إلى أن البهائيين لا يطالبون الدولة بأن تبني لهم مقابر، لكنّهم يطلبون الحصول على ترخيص لبناء المقابر على نفقتهم، متابعًا: «هم يرغبون في بناء مقابر ليُدفنوا فيها ليس للاستثمار فيها أو ينشئون معبدا فيها».

ونوه بأن أحدًا لا يحق له التدخل في ديانة أحد، وأكمل: «كيف تسمح لمصر لنفسها أن يكون هذا الأمر مطروحا.. رئيس الجمهورية يغرس قيم ترك كل شخص حرا في ديانته.. كيف تتم محاسبة البهائيين على أنهم بهائيون».

وأفاد بأن البهائيين على طلب ترخيص قطعة أرض لبناء مقبرة عليها، لأن المقابر الموجودة أكملت طاقتها الاستيعابية ولم تعد تتحمل المزيد من الجثث.

ووجه رسالة مناشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلًا: «القيم النبيلة التي تكررها وتدعو إليها وتلزمنا بها كشعب وطن أرجو أن تصل إلى الأجهزة وأن تكون على نفس المستوى من الرفعة والنُبل المتمثلة في القيم التي يغرسها الرئيس».