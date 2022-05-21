شولتس يبدأ غدا أول جولة افريقية له كمستشار



يبدأ المستشار الألماني أولاف شولتس غدا الأحد أول جولة له في افريقيا منذ توليه مهام منصبه كمستشار قبل نحو ستة شهور.



وستكون المحطة الأولى لشولتس في السنغال الواقعة غربي القارة السمراء، والتي تتولي حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي.



وسيتضمن برنامج شولتس هناك عقد لقاء مع الرئيس السنغالي ماكي سال بالإضافة إلى عقد لقاءات مع ممثلين للاقتصاد كما سيزور محطة تعمل بالطاقة الشمسية.



وتستغرق جولة شولتس ثلاثة أيام وتتضمن أيضا النيجر وجنوب افريقيا.



تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وجهت الدعوة إلى جنوب افريقيا والسنغال للحضور كضيوف في قمة المجموعة التي ستنعقد في قصر إلماو البافاري في يونيو المقبل.



ويعتزم شولتس زيارة جنود بلاده المتمركزين في النيجر بعد غد الاثنين في أول زيارة من نوعها يقوم بها المستشار الألماني لجنود بلاده في الخارج.



يشار إلى أن ضفادع بشرية من الجيش الألماني يقومون بتدريب قوات خاصة نيجرية في قاعدة تيليا الموجودة في قلب الصحراء.



ويرافق شولتس في جولته وفد اقتصادي يضم ممثلي روابط وشركات، وسيبحث المستشار الألماني في جولته تأثيرات الحرب في أوكرانيا على افريقيا التي تأثرت بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الحبوب جراء هذه الحرب وهو الأمر الذي ينذر بوقوع أزمة غذائية، كما سيبحث شولتس أيضا قضايا حماية المناخ وإمدادات الطاقة وتعزيز الديمقراطية ومكافحة الجائحة.