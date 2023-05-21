تصاعدت التوترات اليوم الأحد، داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل، وسط مطالب العائلات اليهودية المتطرفة بمزيد من الأموال للجماعات الدينية في الموازنة، التي من دونها ستسقط الحكومة.

ويستعد الكنيست للتصويت على الميزانية الإجمالية 2023-2024، وتخصيص 484.8 مليار شيكل هذا العام و513.7 مليار شيكل في عام 2024، ارتفاعا من 452.5 مليار شيكل في عام 2022. وسيؤدي الفشل في تمرير ميزانية الدولة بحلول 29 مايو إلى حل تلقائي للحكومة ولانتخابات مبكرة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.

وهدد يتسحاق جولدكنوبف زعيم فصيل "أجودات يسرائيل" من حزب "يهدوت هتوراه" بالانسحاب من الائتلاف الحكومي والتصويت على الميزانية، إذا لم يتم الوفاء بوعود إضافة الأموال المطلوبة لعلماء الدين اليهود المتفرغين بالإضافة إلى المليارات التي تم التعهد بها بالفعل للطائفة الأرثوذكسية المتطرفة.

وأكد جولدكنوبف أن هذه الوعود كانت جزءامن صفقة الائتلاف مع "حزب الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأصر جولدكنوبف على أنه غير راغب في التنازل عن طلب أموال إضافية وأمهل نتنياهو حتى اليوم الأحد للرد على إنذاره.

ونُقل عن أعضاء كبار في الائتلاف لم يتم تسميتهم قولهم إن إعادة النظر في الميزانية في هذه المرحلة، بعد عملية مطولة للموافقة عليها في اللجنة المالية بالكنيست، سيكون "جنونا"، بحسب ما أفادت القناة 12.

ويضم فصيل "أجودات يسرائيل" 3 نواب في الكنيست المكون من 120 عضوا، مما يعني أن الائتلاف المكون من 64 عضوا يمكنه تمرير الميزانية دون أصواتهم. إلا أن الفصيل حث فصيل "يهدوت هتوراه" الآخر، "دجل هاتوراه" بقيادة موشيه غافني، على الانضمام إلى مطلبه.

علاوة على ذلك، ذكرت عدة تقارير أن جولدكنوبف هدد بالاستقالة من منصب وزير الإسكان والبناء، مما يسمح له بالعودة إلى الكنيست كعضو رابع في "أجودات يسرائيل" بموجب القانون، للتصويت ضد الميزانية. وذكر تقرير يوم الخميس الفائت أن وزير شؤون القدس مئير بوروش، وهو أيضا من فصيل "أغودات يسرائيل" هدد بفعل الشيء نفسه.

ورغم كل ذلك، قدر مقربون من نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أن الميزانية ستنتهي دون مشاكل لأن شركاء الائتلاف ليس لديهم مصلحة في الإطاحة بالحكومة. إذ أظهرت استطلاعات الرأي باستمرار أن أحزاب التحالف الحالية ستفشل في الحصول على أغلبية برلمانية إذا أجريت الانتخابات الآن.

وتظاهر حوالي 150 ألف متظاهر مناهض للحكومة يوم السبت في أنحاء البلاد، بما في ذلك احتجاجا على أولويات الموازنة.

وقال منظمو الاحتجاج إنهم سينظمون تظاهرة بالقرب من الكنيست يوم الثلاثاء خلال مناقشة الموافقة على الميزانية.