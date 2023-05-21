 إعادة طفل لأسرته بعد محاولة شخص استدراجه وخطفه في القليوبية - بوابة الشروق
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إعادة طفل لأسرته بعد محاولة شخص استدراجه وخطفه في القليوبية

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 21 مايو 2023 - 1:09 ص | آخر تحديث: الأحد 21 مايو 2023 - 1:10 ص

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إعادة طفل لأسرته عقب محاولة شخص استدراجه في القليوبية، وتمكنت من ضبط المتهم.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية بشأن تغيب طفل، مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة، ونشر صورة الشخص القائم على محاولة استدراج الطفل.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من "والد الطفل"- مقيم بدائرة المركز- بغياب نجله عن المنزل عقب خروجه للهو بأحد محلات الألعاب الإلكترونية بناحية محل سكنه وعدم عودته، وتم تحديد مكان الطفل وتسليمه لأهليته.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه ( شخص - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) وبمواجهته اعترف بمحاولته استدراج للطفل المذكور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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