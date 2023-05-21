الرئيس الفرنسي يأمل في أن يساعد وجود زيلينسكي بهيروشيما في منع انقسام العالم



قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يأمل أن يساعد حضور الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي لقمة مجموعة السبع في اليابان دول مثل البرازيل والهند فهم الوضع في أوكرانيا بصورة أفضل.

وتعليقا على قيام طائرة تابعة للحكومة الفرنسية بنقل زيلينسكي إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية قبل أن تحضره إلى هيروشيما، قال ماكرون إن هذا الأمر يتعلق ببناء السلام والسعي للتوصل لحلول.

وقال ماكرون للصحفيين على هامش القمة إن السماح لزيلينسكي بالتحدث " أمام عدة قوة عالمية، تستمع في بعض الأحيان لحديث واحد" يصب في مصلحة فرنسا، ودورها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي.

وأشار إلى الاجتماع المقبل لمجموعة دول البريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وأوضح" هذا أمر مهم بالنسبة لنا لأنه يمنع انقسام العالم بين من يدعمون أوكرانيا بصورة واضحة وبين من يقولون أنهم يدعمون السلام، في بعض الأحيان بدون معرفة ما يعني ذلك بالتحديد".