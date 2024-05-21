أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مواصلة توريد المزارعين لمحصول القمح، والذي وصل حتى الآن إلى 225 ألفا و427 طنا من المستهدف بواقع 366 ألف طن، وذلك بنسبة 61.5 %.

وأوضح المحافظ، أنه توجد متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين حتى الانتهاء من موسم الحصاد للوصول إلى المستهدف وتجاوزه.

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأسوان، أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان يتم تكثيف الجهود لتوريد كميات القمح، تواكبا مع قرار الدكتور على مصيلحي، وزير التموين بزيادة سعر استلام الأردب لهذا العام إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5، و1950 جنيها نقاوه 23، و1900 جنيه نقاوة 22.5.

وأشار أبو القاسم، إلى أن المواقع التخزينية على مستوى المحافظة تستلم الكميات الموردة داخل 7 مواقع بسعة تخزينية تصل إلى 175 ألف طن، حيث تم توريد 120 ألفا و715 طنا بها بنسبة 69%، فضلا عن التوريد للصون والشون والبناكر خارج المحافظة بإجمالي 104 آلاف و711 طنا، بالإضافة إلى محطات تجهيز التقاوي، وجار استلام باقي الكميات من المزارعين والموردين وتسليمهم مستحقاتهم.

ونوه أنه توجد بالتوازي غرفة عمليات بالمديرية تتابع بشكل لحظي آلية التوريد، وتذليل أية عقبات أولا بأول.