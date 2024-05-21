اجتماع لمجلس خبراء القيادة الإيراني بحضور الرئيس المؤقت محمد مخبر

عقد مجلس خبراء القيادة في إيران جلسة بحضور الرئيس المؤقت للبلاد محمد مخبر بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر بشمال غرب البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"

وذكرت الوكالة أن "الجلسة حضرها أيضاً أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية محسني ايجئي، وعدد من وزراء الحكومة"

ويتألف مجلس خبراء القيادة، المنوط به اختيار قيادات البلاد ومراقبة أدائها، من 88 من "المجتهدين المؤهلين الذين لهم مهام جسيمة في هيكل الجمهورية الإيرانية"، ومدة ولايته 8 سنوات، ويتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب، بحسب "إرنا"

ومن المقرر أن تبدأ مراسم تشييع رئيسي ومرافقيه في محافظة أذربيجان الشرقية عند التاسعة والنصف (بالتوقيت المحلي) من صباح اليوم الثلاثاء في مدينة تبريز شمال غربي البلاد.

وفي مدينة قم (157 كلم جنوبي طهران)، سيتم تشييع جثامين الضحايا في الرابعة مساء الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، كما ستُجرى مراسم وداع الضحايا مساء الثلاثاء، في المصلى الكبير للعاصمة طهران.

وستقام صلاة الجنازة على جثامين الضحايا عند الساعة السابعة والنصف من صباح الأربعاء في جامعة طهران، ثم مراسم التشييع نحو ساحة آزادي غرب العاصمة.

ويشيع أهالي محافظة خراسان الجنوبية، جثمان الرئيس إبراهيم رئيسي بمدينة بيرجند، في الثامنة صباح الخميس (بالتوقيت المحلي)، فيما ستجرى مراسم دفن جثمان رئيسي في مدينة مشهد ظهر الخميس.